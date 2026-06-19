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De ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze noul Guvern? Explicația președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat vineri, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, de ce l-a desemnat pe Adrian Veștea ca premier.
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Diana Nunuț
19 iun. 2026, 17:59, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat de jurnaliști vineri, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, de ce l-a ales pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

El a explicat că desemnarea lui Veștea pentru această funcție s-a bazat pe experiența acestuia în administrarea bugetelor, gestionarea fondurilor europene și capacitatea de a evita conflictele politice.

„Domnul Veștea, așa cum am spus în momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calități care îl recomandă. Este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat faptul că performanța electorală este principalul criteriu de evaluare a unui om politic.

„Pentru un politician, singura notă, singura evaluare este evaluarea pe care ți-o dau oamenii. Domnul Veștea, în nenumărate rânduri de alegere, a câștigat detașat, ceea ce înseamnă că este serios și că oamenii apreciază ce a făcut”, a spus Nicușor Dan.

Desemnarea lui Veștea, făcută ținând cont de două criterii

Întrebat de ce nu s-a consultat cu PNL în privința desemnării lui Veștea pentru funcția de premier, Nicușor Dan a venit cu explicații.

„Atributul meu constituțional este să nominalizez. Între momentul în care eu nominalizez și momentul în care Guvernul trece sau nu trece, în opinia mea, orice declarație cu privire la acest proces poate să fie considerată o intervenție neconstituțională în proces. De asta sunt rezervat în a da explicații detaliate. Ce vreau eu să vă spun este că în alegerea pe care am făcut-o am luat în considerare cele două criterii: păstrarea direcției pro-occidentale (…) și stabilitatea financiară”, a conchis șeful statului. 

Pe 14 iunie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea (PNL) pentru funcția de premier. El a afirmat că, de această dată „este clar că o soluție politică este cea care este potrivită”.

În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.

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