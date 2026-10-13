De ce nu a negociat premierul desemnat cu AUR. Explicațiile lui Luca Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat marți de ce nu a avut negocieri cu AUR, așa cum a avut cu reprezentanții celorlalte partide parlamentare, înaintea prezentării programului de guvernare și a listei de miniștri în Parlament.

„Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern sau de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschiderea acum să voteze un guvern”, a declarat Niculescu.

El spune însă că, după învestire, va discuta cu reprezentanții partidelor în Parlament.

„Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere ministrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului. Deci, va fi un semn de deschidere foarte firesc aș spune față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație care este Parlamentul”, a spus premierul desemnat.

El a adăugat că are respect pentru votanții partidelor din România și că „va fi timp de discuție odată ce guvernul va fi investit”: „Mă concentrez acum, nu mai e chiar atât de mult timp, mă concentrez pe formarea guvernului”.

Luca Niculescu a avut în ultimele zile consultări cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. El are nevoie de minimum 233 de voturi pentru învestire.

Sursa video: Digi 24