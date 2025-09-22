Deputat PSD: Nu susținem moțiunea AUR, dar nici blocajele din Ministerul Mediului

Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterii parlamentare asupra moțiunii depuse de AUR împotriva Dianei Buzoianu, pe care partidul o acuză că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989.

„PSD nu susține moțiunea AUR. Nu validăm demersuri populiste care subminează stabilitatea guvernării. Dar în același timp PSD nu poate trece cu vederea blocajele evidente din Ministerul Mediului, blocaje care afectează direct securitatea energetică și buzunarul fiecărui român”, a declarat Ene.

PSD a pus condiții ferme pentru menținerea sprijinului față de Diana Buzoianu: emiterea urgentă a avizelor pentru hidrocentrale.

„PSD va continua să sprijine coaliția și pe actualul ministru al Mediului dacă își asumă public că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcțiune a acestor investiții”, a avertizat deputatul.

Ene a lansat și un ultimatum clar. „Dacă angajamentul este încălcat și vom vedea din nou tergiversări, doamna ministru nu va mai putea conta pe sprijinul PSD la o eventuală moțiune”.

Social-democrații au invocat și decizia CSAT din 30 aprilie 2025, care a inclus finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 1989 în categoria „proiecte strategice de interes național”.