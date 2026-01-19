Donald Trump, discuții cu lideri de afaceri la Davos, pe fondul schimbărilor din politica SUA

Donald Trump urmează să se întâlnească miercuri cu lideri importanți din mediul de afaceri global la Davos, potrivit unor surse apropiate situației, scrie Reuters.

Mai mulți directori generali din domenii precum servicii financiare, criptomonede și consultanță au primit invitații la o recepție organizată după discursul lui Trump la Forumul Economic Mondial.

Sursele citate de Reuters au arătat că detaliile evenimentului nu sunt clare.

Un director general avea notată în agendă doar formularea „o recepție în onoarea președintelui Donald J. Trump”.

Un alt lider de companie a explicat că invitațiile au ajuns la directori generali din întreaga lume, nu doar din Statele Unite. Una dintre surse a precizat că invitațiile au venit din partea Casei Albe.

Anthony Scaramucci, investitor și fost director de comunicare al lui Trump pentru o perioadă scurtă în primul mandat, a confirmat că știa despre această întâlnire.

„Nu voi merge. Nu sunt sigur că sunt invitat, dar chiar dacă aș fi, nu aș vrea să fiu un spectacol secundar”, a spus Anthony Scaramucci.

Donald Trump este așteptat să ajungă miercuri în stațiunea montană elvețiană, unde va susține un discurs special în cadrul forumului.

Alături de președintele american se află mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Acesta urmează să participe luni la o conferință de presă, conform Davos USA House.

Programul Forumului Economic Mondial a trecut pe plan secund în fața deciziilor politice recente ale lui Trump, printre care solicitarea ca Statele Unite să preia Groenlanda.

Organizatorii au anunțat participarea a peste 3.000 de delegați din mai mult de 130 de țări.

Lista include 64 de șefi de stat și de guvern, în special din economii emergente, dar și mai mulți lideri ai statelor din G7. Pe tema de discuții se află schimbările din politica Statelor Unite.

Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, va ajunge și el la Davos și va avea întâlniri cu membri ai delegației americane, conform unor surse.

În paralel, consilieri pentru securitate națională din mai multe țări se vor reuni luni în marja evenimentului, iar Groenlanda se află pe lista subiectelor discutate.

Un diplomat european a declarat, sub protecția anonimatului, că tema Groenlandei a intrat pe agenda unei întâlniri programate după ce Trump a impus tarife suplimentare pentru opt țări europene.

Piețele europene au înregistrat scăderi luni, după amenințarea cu noi tarife până când Statele Unite ar primi acordul de a cumpăra Groenlanda.