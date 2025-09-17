Donald Trump în vizită în Marea Britanie. Ce planuri economice sunt pe masa de discuții

Executivul britanic condus de Keir Starmer, care este, la acest moment, afectat de probleme economice şi prins în mijlocul unei crize politice, vede vizita lui Donald Trump de miercuri şi joi ca pe o ocazie de a face o serie de anunţuri legate de investiţii americane, scrie AFP.

Compania americană Microsoft va aloca 30 de miliarde de dolari în patru ani. Jumătate dintre acești bani vor merge către cloud şi inteligenţă artificială, iar restul către activităţile deja existente.

Planul include posibilitatea de a „construi cel mai mare supercalculator din ţară”.

Google, de asemenea, va investi 5 miliarde de lire sterline în doi ani în Regatul Unit. Proiectele vizează un centru de date şi activităţi de cercetare şi dezvoltare, inclusiv prin laboratorul de AI Google DeepMind.

Nscale din Marea Britanie, OpenAI din Statele Unite şi Nvidia vor lansa Stargate UK, o extensie a programului internaţional Stargate. Scopul, potrivit guvernului, este dezvoltarea unei platforme „pentru a implementa tehnologia OpenAI pe o infrastructură suverană în Regatul Unit”.

Iniţiativa Stargate, condusă de OpenAI cu sprijinul unor parteneri precum SoftBank, Oracle, Microsoft, MGX şi Nvidia, are un target de până la 500 de miliarde de dolari în infrastructuri de AI până în 2029.

Proiectele sunt deja în desfăşurare în Texas, Emiratele Arabe Unite şi Norvegia.

Londra şi Washington se pregătesc să semneze și un parteneriat care nu are încă detaliile stabilite, dar care este orientat spre AI, tehnologii cuantice şi energie nucleară.

Acordul ar trebui să permită folosirea computerelor cuantice în sănătate, apărare şi finanţe.

NASA şi Agenţia Spaţială a Regatului Unit au în plan modele de AI pentru sprijinirea misiunilor ştiinţifice şi de explorare.

Investiții pe plan financiar pentru UK

Investiţii americane importante sunt aşteptate şi în domeniul financiar. Bank of America şi S&P promit contribuţii care pot genera 1.800 de locuri de muncă în Londra, Edinburgh, Belfast şi Manchester.

Citigroup anunţă o investiție de 1,1 miliarde de lire sterline, iar PayPal își propune să aloce 150 de milioane.

Mai mult decât atât, Guvernul britanic își dorește un acord cu Statele Unite pentru eliminarea taxelor de 10% la whisky şi 25% la oţel. Totuşi, discuțiile sunt momentan doar teoretice și nimic nu a fost încă stabilit pe hârtie.