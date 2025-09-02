Dragoș Pîslaru, discuții la Bruxelles cu Roberta Metsola despre fonduri UE și transparență

Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Oficialii au discutat despre viitoarele alocări financiare pentru România, PNRR, fondurile pentru zonele afectate de inundații și transparența utilizării banilor europeni.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut luni o întrevedere cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, în cadrul unei vizite de lucru la Bruxelles.

Potrivit oficialului român, discuțiile au vizat principalele teme europene de interes pentru România: viitoarea alocare financiară din cadrul bugetar multianual, stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, utilizarea celor 15 milioane de euro din mecanismul RESTORE pentru refacerea zonelor afectate de inundațiile din județele Neamț și Suceava, precum și măsuri de transparență și responsabilitate în gestionarea fondurilor europene.

„Lucrând serios, cu profesionalism și printr-un parteneriat strâns cu instituțiile europene, România poate să își atingă adevăratul potențial”, a transmis Pîslaru după întâlnire.