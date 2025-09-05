Dragoș Pîslaru face ordine la minister: Sunt angajați care vin la serviciu „ca la plajă”

ragoș Pîslaru a explicat, la Digi 24, de ce le cere angajaților să meargă îmbrăcați decent la serviciu, spunând că existau colegi care veneau „ca la plajă” sau „ca la piață”.

„Se pare că sunt niște colegi mai speciali care consideră că e OK dacă vin îmbrăcați complet neadecvat, ca și cum au venit în vacanță sau la plajă”, a declarat ministrul.

Pîslaru a precizat că nu e vorba de vreo uniformă sau de costum și cravată, ci de „reguli de bun simț și de respect”: „Nu mergi în șlapi, în pantaloni scurți. E vorba de a avea o ținută minim îngrijită”.

Ministrul a dat exemplul unui comentariu primit recent despre angajații IT: „Am primit chiar un comentariu dacă vin IT-iștii cu tricou cu Metallica, dacă e ok sau nu. Da, evident că nu asta e problema, poți să vii cu ce tricou vrei tu. Problema este să fii îngrijit”.

Circulara face parte dintr-o serie de măsuri prin care Pîslaru încearcă să „pună casa în ordine” la MIPE, printre care interzicerea folosirii mașinilor de serviciu în interes personal și oprirea deplasărilor considerate inutile.

„Marea majoritate a angajaților respectă aceste reguli de bun simț, însă sunt și excepții”, a mai spus ministrul.