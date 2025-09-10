Prima pagină » Politic » Elena Lasconi mărturisește că se aștepta la trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu

Elena Lasconi mărturisește că se aștepta la trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu

Elena Lasconi afirmă că se aștepta la trădarea lui Ionuț Moșteanu și că experiența i-a arătat cât de puternic și nedrept poate fi sistemul politic.
Elena Lasconi, despre fotografiile publicate cu Nicușor Dan și Florian Coldea în campania electorală: „Nu regret că am dat acele poze. Nu am spus niciodată că sunt reale”
Elena Lasconi, despre fotografiile publicate cu Nicușor Dan și Florian Coldea în campania electorală: „Nu regret că am dat acele poze. Nu am spus niciodată că sunt reale”
Elena Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile”
Elena Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile”
Elena Lasconi: „Nicușor Dan a mințit. A spus doar ceea ce electoratul dorea să audă pentru a ajunge președinte”
Elena Lasconi: „Nicușor Dan a mințit. A spus doar ceea ce electoratul dorea să audă pentru a ajunge președinte”
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
Ministrul Economiei anunță demiterea a 21 de administratori speciali. Aveau salarii și de 30.000 lei
Ministrul Economiei anunță demiterea a 21 de administratori speciali. Aveau salarii și de 30.000 lei
Andreea Tobias
10 sept. 2025, 17:32, Politic

Elena Lasconi mărturisește, în emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, că se aștepta la trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu.

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Elena Lasconi a vorbit despre relația pe care a avut-o cu foștii colegi de partid.

Întrebată despre trădarea venită din partea lui Ionuț Moșteanu, Lasconi a mărturisit cu fermitate că nu a luat-o prin susprindere, ci se aștepta la acest lucru din partea sa.

La întrebarea „Ați simțit că Moșteanu vă va trăda?” Lasconi a răspuns: „Oh, da. El are asta în sânge, îl cunosc foarte bine și nu am de gând să mai vorbesc despre el. Pentru mine e un subiect încheiat. Dacă e să fi învățat ceva, este că poți reuși orice în viața asta dacă îți dorești cu adevărat și dacă transmiți oamenilor acest lucru. Am constatat însă că, după 35 de ani, sistemul s-a consolidat atât de tare încât a putut să facă și o asemenea mârșăvie: să anuleze alegerile”.

Citește și