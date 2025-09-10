Elena Lasconi: „Nicușor Dan a mințit. A spus doar ceea ce electoratul dorea să audă pentru a ajunge președinte”

Invitată în emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, Elena Lasconi l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, spunând că a mințit în campania prezidențială și că acesta și-a conturat discursul în funcție de ceea ce voia electoratul să audă pentru a ajunge președinte.

Jurnalistul Ionuț Cristache a amintit în emisiune promisiunile făcute de Nicușor Dan în campanie, cum ar fi că nu va crește TVA-ul, că va aduce specialiști, că va colabora cu Ilie Bolojan, că va susține reforma și profesorii și că are un plan de țară solid.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a susținut că Nicușor Dan a mințit în legătură cu toate aceste promisiuni și că actualul președinte a știut ce să spună „pentru a atrage votanți”.

„Eu zic că Nicușor Dan a mințit. De fapt, a spus lucrurile care trebuiau să fie spuse ca să atragă votanți. Eu am avut un plan de țară și asta presupunea scăderea taxelor și nu creșterea lor. Presupunea un ajutor consistent pentru mame, pentru că nu ai cum să ai pretenția să crești natalitatea dacă nu acorzi sprijin în mamelor. Să nu uităm că USR a venit cu un plan de țară la cheie, care se numește Planul Național de Redresare și Reziliență, de care văd că se alege praful, pentru că o să pice o grămadă de proiecte din PNRR, conform acelei ordonanțe.”, a declarat Elena Lasconi în cadrul emisiunii „Ai Aflat”.