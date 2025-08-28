Europa declanșează procedura ONU pentru sancțiuni împotriva Iranului

Marea Britanie, Franța și Germania vor începe joi procedura de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului la Consiliul de Securitate, au declarat doi diplomați europeni.

Reprezentații celor trei țări, cunoscute drept E3, s-au întâlnit marți cu Iranul pentru a relua discuțiile despre programul nuclear, scrie Reuters.

Discuțiile nu au adus angajamente suficiente din partea Iranului. Echipa E3 a decis să înceapă revenirea rapidă a sancțiunilor ONU, din cauza acuzațiilor că Teheranul a încălcat acordul din 2015.

Acest acord este menit să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare, spun diplomații europeni.

Miniștrii E3 l-au informat miercuri pe secretarul de stat american Marco Rubio despre decizia lor și vor trimite joi o scrisoare Consiliului de Securitate al ONU.

Ei speră ca această măsură să determine Iranul să ofere angajamente în legătură cu programul său nuclear în 30 de zile.

Iranul a avertizat că va răspunde „dur” dacă sancțiunile vor fi reimpuse. Discuțiile dintre E3 și Iran sunt, în acest moment, complicate, pentru că Teheranul este supărat din cauza atacurilor asupra instalațiilor sale nucleare din iunie, făcute de Statele Unite și Israel.

Procedura ONU durează 30 de zile înainte ca sancțiunile, care vizează sectoarele financiar, bancar, hidrocarburi și apărare, să fie restaurate.

E3 a propus amânarea revenirii sancțiunilor cu până la șase luni, dacă Iranul permite inspecții complete ale ONU și acceptă discuții cu Statele Unite.

Inspecțiile ar urmări, de fapt, și uraniul îmbogățit al statului iranian.