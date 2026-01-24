Există pericolul unui vot de blam în cazul lui Bolojan? Dan: Nu facem comedii

În momentul în cadre Guvernul își asumă răspunderea pe o lege sau pe un pachet de legi, Guvernul este sigur, pentru că din Guvern fac parte patru partide, Guvernul este sigur și partidele care sprijină Guvernul evident că susțină această măsură. Altfel, Guvernul nu se duce în fața Parlamentului, nu facem comedii din relația între Guvernul și Parlamentul”, a spus Nicușor Dan la Focșani.

Nicușor Dan a mai spus că ăn momentul acesta există o coaliție de guvernare formată din patru partide și, în mod democratic, ele au ales un Guvern.

„Acest Guvern, în acest moment, este o coaliție care susține un Guvern. Eu lucrez cu această autoritate a statului”, a mai spus președintele.