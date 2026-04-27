Fenechiu (PNL): N-aș exclude o discuție cu AUR, dar prima opțiune este PSD

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a vorbit luni, la RFI, despre actuala situație politică din țară, în contextul în care la începutul săptămânii trecute, PSD a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, iar câteva zile mai târziu, miniștrii PSD și-au depus demisiile.

Fenechiu a subliniat că liberalii încearcă să asigure supraviețuirea politică a Guvernului.

„Încercăm să convingem colegi parlamentari de peste tot, domnule, ar fi rău pentru România să pice Guvernul și să urmeze o perioadă de instabilitate, mai ales din perspectivă PNRR, SAFE și ce ne-am angajat să facem”, a spus Fenechiu la RFI.

Liberalul a mai spus, în nume personal, că dacă „stabilitatea guvernamentală ar ține de o înțelegere transparentă cu AUR”, nu ar fi împotriva unei discuții cu această formațiune.

Eu sunt mai puțin ipocrit decât mulți alții. În ipoteza în care stabilitatea guvernamentală ar ține de o înțelegere transparentă cu AUR, eu nu aș avea o problemă din punctul ăsta de vedere. Nu să-i aduc la guvernare, se pare că nici ei nu ar vrea, ci pur și simplu în mod transparent să spun: băi, tată, eu ca să fac tot proiectul ăsta de măsuri până în august, am nevoie de stabilitate. Și aș discuta, fără discuție”, a explicat Fenechiu.

Fenechiu: Primele discuții ar trebui să fie, totuși, cu PSD

Liderul senatorilor liberali a mai precizat, la RFI, că primele discuții ale PNL ar trebui să fie, totuși, cu PSD și cu parlamentarii neafiliați.

„Prima discuție aș face-o cu PSD. A doua discuție aș încerca să văd dacă nu aș putea să coagulez totuși din parlamentarii aflați în partidele mai mici sau cei care sunt neafiliați, independenți. Bun, aș încerca să coagulez, dar n-aș exclude, în ipoteza derulării lucrurilor, nici o discuție cu AUR. E punctul meu de vedere, nu înseamnă punctul PNL”, a explicat senatorul PNL.