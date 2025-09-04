Florin Manole despre pensiile magistraților: Proiectul ăsta e un produs al acestui guvern

Florin Manole a explicat, joi, la Antena 3 CNN, că principalele puncte consensuale în coaliție legate de reforma pensiilor magistraților sunt etapizarea creșterii vârstei de pensionare și recunoașterea vechimii în profesie. Manole a afirmat că punctele de divergență sunt legate de nivelul pensiei raportat la veniturile salariale.

„Există o recomandare ca plafonul să fie cât mai apropiat de media veniturilor salariale, dar cât mai apropiat nu înseamnă 100%, nu înseamnă nici 99%”, declară Manole.

El a respins acuzațiile privind existența unor blocaje politice. „Proiectul ăsta, așa cum este făcut, a subliniat și Nicușor Dan, a subliniat și premierul Bolojan e un produs al acestui guvern, cu specialiști din întreg arcul guvernamental, inclusiv din cancelaria premierului. (…) Premierul nu a găsit niciun blocaj, cu certitudine vă spun asta”, a afirmatManole.

Totodată, Manole a subliniat că s-au purtat consultări cu Comisia Europeană și s-au analizat deciziile Curții Constituționale pentru a evita o eventuală respingere. „E o piatră de încercare. Eu nu vreau să plec de la premisa că nu va rezista controlului de Constituționalitate, dar deciziile Curții Constituționale sunt de respectat întotdeauna”, a afirmat ministrul.