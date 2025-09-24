Fritz, după ce moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a fost respinsă: „A fost un exercițiu de marketing politic”

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost doar „un exercițiu de marketing politic”.

Diana Buzoianu a spus, după votul împotriva moțiunii, că își va continua lupta împotriva „mafiei lemnului” și reformele din minister, în pofida presiunilor politice, precum și reformele și măsurile de combatere a tăierilor ilegale de păduri, acuzându-i pe inițiatori că apără interesele „băieților deștepți”.

„Parlamentul nu poate fi folosit ca instrument de propagandă pentru AUR. Noi am discutat despre legi și proceduri, nu despre negocieri de principii”, a spus Buzoianu, adăugând că nu se va lăsa intimidată de presiuni.

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că moțiunea a fost „doar un exercițiu de marketing politic”, iar respingerea ei confirmă că acuzațiile aduse ministrei sunt nefondate.

AUR o acuzase pe Buzoianu că nu își îndeplinește atribuțiile, însă USR a calificat moțiunea drept „o colecție de manipulări și informații false”.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, inițiată de AUR, a fost respinsă, miercuri, cu 200 de voturi „contra” și 87 „pentru”. AU fost și 15 abțineri.