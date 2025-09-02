George Simion, despre înfrângerea de la alegeri: Am câștigat, dar nu am avut contextul politic necesar

„Noi rămânem pe același principiu și noi credem că am câștigat alegerile, dar nu am avut contextul geopolitic necesar ca să aibă loc un schimb de putere în România”, a declarat Simion în timpul emisiunii Marius Tucă Show.

Întrebat de moderator despre victoria lui Nawrocki din Polonia, Simion a vorbit despre partidul populist și național conservator, de extremă dreaptă, „Lege și Justiție”, despre care spune că a avut o influență mai mare.

„Polonia a beneficiat de opt ani de guvernare din partea Partidului de Lege și Justiție, care i-a permis să aibă procurori, să aibă judecători, să aibă oameni în instituțiile statului, cele mai importante, care împiedice linșajul care a fost aplicat nou”, a declarat Simion.

Simion a mai precizat că va zbura în Polonia marți seară pentru a se întâlni cu președintele polonez Karol Nawrocki, iar miercuri, cei doi vor pleca la Washington, pentru a asista la o întâlnire cu mediul de afaceri din SUA și Polonia.