Gheorghe Piperea: „Parlamentul European a dat în judecată Comisia Europeană”

Piperea a făcut declarațiile la emisiunea lui Ionuț Cristache transmisă live de Gândul.

„Acum câteva zile Parlamentul European a dat în judecată Comisia Europeană fix pentru acest motiv, pentru o chestiune care înseamnă finanțarea programului de înarmare a Europei, program în valoare de 150 de miliarde de euro care se numește SAFE, a ocolit Parlmentul, eu cred că este unic în istorie ca Parlamentul să dea în judecată Comisia Europeană ca să anuleze acest program. Și retroactiv, Parlamentul confirmă punctul doi de pe moțiunea mea de cenzură. Nu mă încântă chestiunea asta pentru că ce se întâmplă, o fractură incredibilă în infrastructura Uniunii Europene”, a spus Piperea.

Acesta a menționat că instituțiile europene se află într-un conflict fără precedent.

„Consiliul este mai puțin prezent, mai puțin vizibil, dar este cel care decide. Ei bine, Comisia acum este în război judiciar cu Parlamentul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Sunt foarte multe state care au zis că vor bani pentru a începe să fabrice armament în Europa. De unde? Din acest program care s-ar putea anula”, a precizat Piperea.