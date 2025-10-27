Grindeanu confirmă că au fost discuții în coaliție despre înghețarea salariului minim din 2026. Ce s-a schimbat

„Am avut discuție în coaliție și de principiu toată lumea a fost de acord. Între timp, inclusiv azi dimineață, am avut o discuție cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Comisarul european Roxana Mânzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu facem această majorare”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că peste două zile va avea loc Consiliul tripartit și a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor să prezinte un calcul al impactului bugetar în cazul majorării salariului minim, precum și efectul unui eventual infringement.

„Am cerut și prim-ministrul a fost de acord. Mi-aș dori să se vină cu un calcul legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact, și care ar fi efectul nemăririi salarului minim și care ar fi efectul unui infringement. Lucrurile acestea vor fi prezentate de premier”, a explicat liderul PSD.

Premierul Ilie Bolojan spunea, la Antena 3 CNN, că în coaliție s-a conturat un acord de principiu pentru menținerea salariului minim la valoarea actuală, de 4.050 de lei brut, deoarece economia României nu ar avea spațiu real pentru o creștere.