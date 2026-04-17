Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre consultarea internă de luni: Să dăm un vot rațional, nu emoțional. E foarte multă emoție în politică în ultimele luni

Grindeanu, despre consultarea internă de luni: Să dăm un vot rațional, nu emoțional. E foarte multă emoție în politică în ultimele luni

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a făcut vineri un apel către colegii de partid ca, la consultarea internă de luni, decizia să fie luată „rațional, nu emoțional”. Acesta a spus că votul trebuie să fie „pentru români” și orientat spre corectarea direcției actuale.
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
17 apr. 2026, 13:35, Politic

„Am făcut apel să dăm un vot rațional. Nu unul emoțional. E foarte multă emoție în politică în ultimele luni în România, dar eu cred că noi toți avem nevoie de rațiune”, a declarat Grindeanu, la o conferință de presă susținută la Sediul PSD din Sighetu Marmației.

Liderul a spus că decizia pe care o va lua PSD trebuie să aducă „mai mult bine românilor”. Potrivit lui Grindeanu, „80% dintre români spun că ne îndreptăm într-o direcție greșită”, iar actuala guvernare „nu mai oferă speranță”.

Situația economică este un semnal de alarmă, anume prin încetinirea economiei, creșterea șomajului iar în sectorul privat sunt „55.000 de șomeri în plus în ultimele 10 luni”, declară Grindeanu.

„Inflația este la 10%. Deci, din start, trăind cu 10% mai prost. Guvernul Bolojan a preluat inflația la 4%, vă aduc aminte, în mai anul trecut. Știu și văd în ultimele zile că se vorbește de o anumită armonie pe care PSD-ul ar putea să o strice, această stabilitate. Păi, am să vă repet ceva, ce-am spus și în sală. (…) Stabilitatea este bună într-o coaliție de guvernare atunci când oferă prosperitate, când oamenii trăiesc mai bine, atunci când lucrurile merg din ce în ce mai prost. Dacă ești responsabil, încerci să îndrepți acele lucruri”, spune liderul PSD.

