Grindeanu, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la parada militară din China: „opțiune personală, nu de partid”

„Nu-i vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Linia PSD-ului, știți, e pro-europeană. Dar eu, dacă aș fi fost în locul lor, probabil că, nu probabil, în mod sigur, aș fi evitat asemenea situații. Dar, repet, este opțiunea personală, nu de partid, nu are nici o legătură, este opțiunea personală atât a domnului Adrian Năstase, cât și a doamnei (Viorica Dăncilă – n.r.)”, spune Sorin Gindeanu.

Întrebat dacă „este loc de relații mai strânse cu China”, liderul social-democrat a spus: „E loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relații și mai strânse cu Uniunea Europeană. Astea sunt drumurile pe care trebuie să ne ducem, neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementar – relația transatlantică și relația europeană”.

Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au participat la parada militară din China și s-au fotografiat alături de Vladimir Putin și Xi Jinping, precum și liderul nord-coreean, Kim Jong Un.