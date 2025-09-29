Grindeanu felicită Republica Moldova: A ales parcursul european și respinge populismul

„Felicitări cetățenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

Cu peste 50% din sufragii, adaugă el, „PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare și un nivel de trai mai bun pentru cetățeni”.

„Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaționismului și regresului. Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană! De aceea ne dorim finalizarea negocierilor de integrare până la finalul lui 2028”, conchide Grindeanu.

Partidul proeuropean și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.