Prima pagină » Politic » Grindeanu îl ironizează pe Bolojan: „E ușor să te dai mare reformator. Concedierile și vânzarea companiilor nu sunt reformă, sunt șobolănism”

Grindeanu îl ironizează pe Bolojan: „E ușor să te dai mare reformator. Concedierile și vânzarea companiilor nu sunt reformă, sunt șobolănism”

Sorin Grindeanu a ironizat afirmațiile legate de reformele asumate de coaliția de guvernare, afirmând că „e foarte frumos să pari marele reformator al României”, dar că, în realitate, măsurile invocate nu reprezintă reforme, ci „concedieri” sau „jaf”, făcând trimitere directă la premierul Ilie Bolojan.
Grindeanu: „Nu scrie nicăieri nici Ilie Bolojan, nici Sorin Grindeanu. După votul de luni, PSD intră într-o nouă realitate politică"
Diana Buzoianu: „Circul și populismul domină politica"
Șase luni de la explozia blocului din Rahova. Persoanele afectate cer soluții: „Cu hainele de pe mine am rămas"
Bolojan: "The die has been cast." PSD wants a puppet prime minister
Bolojan a dat „din casă": spune că „a deranjat mult" și vorbește despre „șoriceii și șobolanii care contribuie la risipa banilor publici". Cui se adresează mesajul
Andrei RachieruDaiana Rob
18 apr. 2026, 13:59, Politic

Întrebat de reporterul Mediafax despre acuzațiile potrivit cărora PSD s-ar fi întors împotriva reformelor asumate în proiectul de buget, președintele Partidul Social Democrat a cerut explicit exemple.

„Care reforme? Una. Îmi spuneți? Sau îmi spune domnul Bolojan una singură?”, a spus Grindeanu.

Acesta a respins ideea că măsurile din pachetul pe administrație ar reprezenta o reformă reală

„Aia e reformă? Să dai oamenii afară e reformă? Aia e concediere. Dacă pe dumneavoastră vă dă afară de la Mediafax e reformă? Nu. E concediere”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a explicat că, în opinia sa, reforma administrației ar trebui să însemne „digitalizare, comasarea UAT-urilor și servicii publice mai bune pentru cetățeni, cu costuri mai mici”, nu disponibilizări.

„Nu concedieri. Asta ca să închidem acest subiect. Doar că asta e un joc politic”, a adăugat el.

În același context, președintele PSD a criticat dur ideea vânzării unor companii de stat profitabile, respingând calificarea acestui demers drept reformă.

„Reforma companiilor de stat profitabile, să le vindem. Asta e reformă? Ăsta e jaf. Ăsta e șobolănism. Să vinzi companiile profitabile într-o perioadă de criză economică, pe repede înainte, fără ca titularii portofoliilor să știe”, a spus Grindeanu.

El a ridicat semne de întrebare și asupra modului de funcționare a coaliției.

„E normal așa ceva? Asta este guvernare într-o coaliție?”, a întrebat retoric liderul social-democrat.

Totodată, Grindeanu a adus în discuție programul SAFE, în valoare de 16 miliarde de euro, despre care a spus că presupune împrumuturi ce vor trebui returnate cu dobândă.

„Știți ceva de programul SAFE? 16 miliarde de euro. Cu toții trebuie să dăm banii aceștia înapoi”, a afirmat el.

Potrivit lui Grindeanu, doar 4 miliarde de euro ar urma să meargă către autostrăzi.

„Ceea ce e foarte bine. Dar restul de 12? Merg în economia României? Apar locuri noi de muncă? Sau facem shopping și cumpărăm de la alții?”, a conchis liderul PSD.

Recomandarea video

