Grindeanu iritat de amenințările cu proteste: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia partidului privitoare la guvernare aparține în totalitate social-democraților. Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei, s-a întrebat în mod ironic Grindeanu.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 apr. 2026, 21:56, Politic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părut a fi deranjat de amenințările care circulă în mediul online privitoare la organizarea unor proteste.

„Avem voie să decidem pentru noi și oamenii care ne-au votat, avem voie să decidem să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim din coaliție?”, s-a întrebat în mod ironic liderul PSD în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN.

El a mai spus că PSD „nu își face calcule în funcție de AUR, PNL, USR sau alte partide”. De asemenea, Grindeanu a declarat că în cazul ieșirii de la guvernare PSD își va retrage miniștrii și secretarii de stat. De asemenea, el va renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„În momentul în care PSD pleacă de la guvernare, pleacă cu toate structurile”, a transmis Sorin Grindeanu.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

Citește și

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Grupările #rezist au început mobilizarea pentru un miting pro-Bolojan! Oana Pellea și Andrei Caramitru anunță deja primul eveniment
Gandul
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Judecătoare de la Tribunalul București bănuită că a folosit inteligența artificială în motivarea unei hotărâri. Cuvintele „manipulativă”, „stipula”, cenzurate pentru că au conținut obscen
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor