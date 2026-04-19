Grindeanu iritat de amenințările cu proteste: „Avem voie să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei?”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a părut a fi deranjat de amenințările care circulă în mediul online privitoare la organizarea unor proteste.

„Avem voie să decidem pentru noi și oamenii care ne-au votat, avem voie să decidem să ieșim de la guvernare fără să iasă unii în Piața Victoriei? Putem să ieșim din coaliție?”, s-a întrebat în mod ironic liderul PSD în timpul unui interviu acordat Antena 3 CNN.

El a mai spus că PSD „nu își face calcule în funcție de AUR, PNL, USR sau alte partide”. De asemenea, Grindeanu a declarat că în cazul ieșirii de la guvernare PSD își va retrage miniștrii și secretarii de stat. De asemenea, el va renunța la funcția de președinte al Camerei Deputaților.

„În momentul în care PSD pleacă de la guvernare, pleacă cu toate structurile”, a transmis Sorin Grindeanu.

PSD va decide luni dacă retrage sau nu sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.