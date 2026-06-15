Grindeanu, ironic despre desemnarea lui Adrian Veștea: E constituțional, întrebați-l pe Băsescu

El a precizat că în PSD nu a fost luată încă o decizie privind participarea la viitorul Executiv. „Când ne va contacta domnul Veștea, o să discutăm”, a spus Grindeanu, în Parlament.

Întrebat dacă președintele a procedat constituțional atunci când nu a convocat consultări cu partidele înainte de desemnarea lui Adrian Veștea, Grindeanu s-a referit la momentul din 2008 când „după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru, în primă instanță, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”.

Grindeanu a mai spus că nu a știut de planul președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Sursa video: Digi24