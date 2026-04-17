Grindeanu: Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea

„Îmi doresc să rămână o coaliție pro-europeană. Am spus în nenumărate rânduri, că Partidul Social-Democrat nu-și dorește, și am și dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide, să spunem, anti-europene. Și nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluția care se va degaja, va fi una care să îndeplinească cerințele PSD, care vor rezulta după consultarea de luni, și care vor duce inclusiv la o soluție de acest tip, evident, Partidul Social-Democrat este pregătit să preia guvernarea. Evident. Prima poziție”, spune Grindeanu.

„Nu suntem singuri. PSD-ul are în acest moment, în Parlament, un DRT cu tot cu risc distribuit. Este undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc? Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment, fără PSD și fără AUR”.

Potrivit liderului PSD, „ori faci o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care se includă AUR. Altcumva, pe calcule, să spunem, din acestea aritmetice, nu-ți iese o majoritate în Parlament. Poate există o majoritate și fără PSD, așa cum am spus mai devreme. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalți poate își doresc”.