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Grindeanu răspunde acuzațiilor de nepotism privind-o pe nepoata sa: „Știu că s-a respectat legea”

Sorin Grindeanu a respins, marți seara, acuzațiile privind posibile nereguli în cazul nepoatei sale, despre care G4Media a relatat că ar fi fost angajată ca expert într-un proiect european derulat de Consiliul Județean Timiș, cu o remunerație de 6.600 de lei pe lună.
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Laura Buciu
13 oct. 2026, 22:29, Politic
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Întrebat la România TV despre sesizarea anunțată de Clotilde Armand la Agenția Națională de Integritate (ANI), liderul PSD a susținut că legea a fost respectată și a lansat, la rândul său, acuzații la adresa unor reprezentanți ai USR.

„Dacă e nevastă-mea, dacă e nepoată-mea, dacă e oricine, trebuie să plătească”, a declarat Sorin Grindeanu, răspunzând la întrebarea dacă are cunoștință despre sesizarea privind presupusele nereguli în cazul nepoatei sale.

Întrebat, apoi, dacă are vreo îndoială în legătură cu situația nepoatei sale, Grindeanu a afirmat că este convins că procedurile au fost legale.

„Sunt convins și știu că s-a respectat legea”, a spus acesta, comparând cazul cu situații în care au fost implicați fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și fosta prefectă de Timiș.

Ce acuzații i se aduc nepoatei lui Grindeanu

Potrivit unei investigații publicate de G4Media, nepoata lui Sorin Grindeanu ar fi fost angajată ca expert într-un proiect european al Consiliului Județean Timiș, cu un venit lunar de 6.600 de lei. Unul dintre partenerii proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Timiș, instituție condusă de mama tinerei, care ar fi și consilier local PSD.

 

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