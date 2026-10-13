Grindeanu reacționează la scenariul dizolvării Parlamentului: „PNL și USR fug de alegeri anticipate. PSD va fi pregătit”

Liderul social-democrat afirmă că anticipatele ar fi nocive pentru România în actualul context economic, dar anunță că PSD a început deja pregătirile pentru un asemenea scenariu.

Grindeanu: „Am această convingere că PNL și USR fug de alegeri anticipate”

Întrebat marți seară, la România TV, dacă mesajul atribuit pe surse președintelui Nicușor Dan privind perspectiva dizolvării Parlamentului ar putea influența decizia PSD referitoare la susținerea unui nou guvern, Sorin Grindeanu a susținut că liberalii și USR încearcă să evite alegerile înainte de termen.

„Știu, în schimb, că fug de alegeri anticipate. Adică, în acest moment, am această convingere că PNL și USR fug de alegeri anticipate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat însă că scrutinul anticipat nu reprezintă varianta pe care și-o dorește pentru România, în special din cauza consecințelor pe care o perioadă prelungită de instabilitate politică le-ar putea avea asupra economiei și bugetului.

„Eu vă spuneam că nu e un scenariu de dorit pentru România, dar Partidul Social-Democrat o să fie pregătit și în niciun caz Partidul Social-Democrat nu va lua mai puțin decât a luat în 2024, când a câștigat alegerile”, a afirmat Grindeanu.

PSD a început pregătirile pentru eventuale alegeri anticipate

Președintele social-democraților a dezvăluit că partidul a început deja pregătirile interne pentru eventualitatea în care criza politică ar conduce la alegeri înainte de termen.

„E un scenariu care pare de nedorit, chiar e de nedorit pentru România, pentru economie, pentru că ar însemna cel mai devreme undeva în februarie să avem alegeri anticipate, fără rectificare, fără buget, cu un guvern interimar până atunci, cu lipsa unei decizii și cu lucrurile care pot să derapeze și mai mult”, a declarat Grindeanu.

„Deci eu cred că pentru România acest scenariu nu e unul potrivit. Dar da, e unul constituțional, în schimb. E un scenariu care e prevăzut, sau e o posibilitate prevăzută de Constituție, o posibilitate pe care la un moment dat s-ar putea să nu putem evita”, a continuat liderul PSD.

Grindeanu spune că social-democrații nu vor fi luați prin surprindere dacă se va ajunge la acest deznodământ.

„Eu vă asigur, în ceea ce ne privește, că vom fi pregătiți. Partidul Social Democrat. De altfel, am și dat drumul la chestiuni organizatorice, treburi care țin de bucătăria noastră internă, de pregătiri pentru un asemenea scenariu”, a afirmat acesta.

„Câștigătorii unor alegeri anticipate ar putea fi alții”

Liderul PSD a admis totodată că actualele partide parlamentare nu ar fi neapărat principalii beneficiari ai unui scrutin anticipat. Grindeanu consideră că nemulțumirea acumulată în societate ar putea favoriza alte forțe politice.

„Câștigătorii, în schimb, ai unor alegeri anticipate, pe tabloul pe care îl avem acum, ar putea fi alții, nici PSD, nici PNL, nici USR”, a spus președintele PSD.

El a susținut însă că social-democrații nu se tem să intre într-o nouă confruntare electorală și că partidul nu ar coborî sub rezultatul obținut în 2024.

Grindeanu cere o majoritate „transparentă” pentru rectificare și bugetul pe 2027

Sorin Grindeanu a reluat propunerea privind un armistițiu politic de șase luni, astfel încât România să poată traversa perioada următoare cu o majoritate parlamentară capabilă să susțină un guvern.

Liderul PSD s-a declarat nemulțumit de reacția liberalilor la această propunere și i-a acuzat că pun calculele politice înaintea intereselor țării.

„Am văzut că această propunere de bun-simț, de pace, de a lăsa la o parte dezbaterile politice, de a vedea ce facem cu țara, a fost tratată așa, la mișto, efectiv la mișto (…) de către cei de la PNL”, a declarat Grindeanu.

„Sunt mai importante calculele politice pentru PNL decât binele României”, a continuat acesta.

Grindeanu susține că obiectivul său este formarea unei majorități asumate care să permită adoptarea măsurilor considerate urgente pentru funcționarea statului și pentru evitarea unor probleme suplimentare în economie.

„Eu n-am spus că îmi doresc altceva decât să facem o majoritate transparentă, care să susțină un guvern, ales să facă câteva lucruri simple: rectificare, buget, anul acesta pentru 2027, să păstrăm traiectoria fiscală a României și să încercăm să trecem și de ceea ce înseamnă agențiile de rating de la începutul anului viitor, astfel încât să nu o ia la vale economia țării mai mult decât a luat-o acum”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a criticat în termeni duri și mandatul fostului premier Ilie Bolojan, susținând că PSD a avertizat încă de anul trecut că direcția economică urmată de Guvern era greșită.