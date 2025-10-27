Grindeanu, replică pentru Bolojan: Nu cred că se așteaptă să fim sectă de adulatori

Sorin Grindeanu a spus că în acest moment coaliția pierde timp în ceea ce privește legea privind reducerea pensiilor magistraților, iar PSD propune ca marți, în coaliție, să se dea drumul la un grup de lucru pentru a avea o lege cât mai curând posibil.

Întrebat ce va face dacă premierul nu va fi de acord, dacă ia în calcul să inițieze sau să semneze o moțiune de cenzură, cum a spus premierul, Grindeanu a spus că dacă PSD vrea să facă mutări politice, nu trebuie să semneze moțiuni.

„Pur și simplu decidem să nu mai facem parte din coaliție și atunci nu mai ai guvern. De câte ori trebuie să spună PSD-ul că nu vrem să facem majoritate cu cei de la AUR? În fiecare zi? Am spus cel puțin în ultimele zile de nu știu câte ori acest lucru. Dar nici nu cred că se așteaptă de la noi, așa cum am spus și acest lucru, să fim pe post de sectă de adulatori și de unanimități și de aplaudaci la politicele unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem și o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliții în care toată lumea stă aliniată în poziție de drepți, chiar dacă sunt critici constructive”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a spus că nu vrea să se facă concesii legate de vârsta de pensionare, cu perioada de tranziție sau să mai fie situația de acum, cu 100% pensia cât e salariul.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi seară, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a sugerat public să demisioneze din funcție, spunând că orice partid are posibilitatea să depună moțiune de cenzură.

„Orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament, cu AUR sau cu cine se poate, pentru ca guvernul să plece”, a declarat premierul Ilie Bolojan, joi, la Antena 3 CNN.