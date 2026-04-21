Prima pagină » Politic » Grindeanu spune că un premier tehnocrat poate fi o soluție

Grindeanu spune că un premier tehnocrat poate fi o soluție

Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus marți că varianta unui premier tehnocrat, „care să mulțumească partidele din coaliție”, este o soluție. El dă asigurări că PSD va susține îân Parlament proiectele care vizează absorbția fondurilor europene.
Grindeanu vorbește iar despre alegeri anticipate și menționează Bulgaria
Grindeanu vorbește iar despre alegeri anticipate și menționează Bulgaria
Cosmin Pirv
21 apr. 2026, 14:00, Politic

Întrebat, marți, la Radio România Actualități, despre finalizarea PNRR, Sorin Grindeanu a spus: „Indiferent de poziția pe care o va avea PSD-ul, la putere sau în opoziție, dacă e vorba de chestiuni de acest tip și anume de atragerea fondurilor europene până în august, dacă nu mă înșel la sfârșitul lunii august e termenul limită pentru PNRR, evident că ne vom da concursul, indiferent de poziția în care se va afla PSD-ul după această perioadă. Nu ne permitem să pierdem miliarde de euro”.

Liderul social-democrat a fost întrebat despre varianta unui premier tehnocrat.

„A fost respinsă anul trecut, când am început discuțiile în această coaliție, fiindcă și atunci a existat această variantă”, a spus Grindeanu.

El admite însă că aceasta poate fi o soluție.

„Și așa e un pic forțat, sau sunt forțate regulile astea ale democrației, când ai un premier de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum. Că despre asta vorbim. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulțumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliția, poate fi o soluție”, a declarat Sorin grindeanu.

Recomandarea video

