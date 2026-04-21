Grindeanu spune că un premier tehnocrat poate fi o soluție

Întrebat, marți, la Radio România Actualități, despre finalizarea PNRR, Sorin Grindeanu a spus: „Indiferent de poziția pe care o va avea PSD-ul, la putere sau în opoziție, dacă e vorba de chestiuni de acest tip și anume de atragerea fondurilor europene până în august, dacă nu mă înșel la sfârșitul lunii august e termenul limită pentru PNRR, evident că ne vom da concursul, indiferent de poziția în care se va afla PSD-ul după această perioadă. Nu ne permitem să pierdem miliarde de euro”.

Liderul social-democrat a fost întrebat despre varianta unui premier tehnocrat.

„A fost respinsă anul trecut, când am început discuțiile în această coaliție, fiindcă și atunci a existat această variantă”, a spus Grindeanu.

El admite însă că aceasta poate fi o soluție.

„Și așa e un pic forțat, sau sunt forțate regulile astea ale democrației, când ai un premier de la un partid care a ieșit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum. Că despre asta vorbim. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulțumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliția, poate fi o soluție”, a declarat Sorin grindeanu.