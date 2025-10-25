Grindeanu: Venim cu propuneri constructive, dar nu putem să tăcem când unele decizii sunt greșite

„Nu suntem în Coreea de Nord, să aplaudăm toți așa, și nu ne-am transformat într-o sectă de adulatorii a politicilor unora. Loialitatea într-o coaliție nu exclude criticile. Venim cu propuneri constructive în coaliție, deciziile se iau în consens cu toți actorii, dar nu poți să nu spui nimic când unele propuneri sunt proaste”, a declarat Grindeanu, într-o conferință, făcând referire și la Ordonanța 52, despre care a spus că „a blocat România, atât la nivel local, cât și central”.

„Refacem deficitul cu CASS pentru mame? Refacem deficitul cu CASS pentru deținuții politici? Ce vreți de la noi? Să stăm și să ne uităm cum se fac aceste greșeli, să nu spunem nimic? Asta nu înseamnă că nu suntem, așa cum am spus, parte acestei coaliții. Dar, și când avem lucruri de spus, o să le spunem… Apăsat!”, a spus liderul PSD.

Declarația ministrului vine în contextul tensiunilor apărute în coaliție pe tema legii pensiilor speciale și a reformelor cerute prin PNRR, Grindeanu insistând că dialogul și cooperarea rămân esențiale, dar „critica onestă este semnul unei guvernări responsabile, nu al unei rupturi politice”.

O soluție echilibrată și rapidă

În legătură cu legea privind pensiile speciale, în care Guvernul are termen până la 28 noiembrie pentru a veni cu un nou proiect de lege pentru a nu pierde banii europeni din jalonul pentru PNRR, Grindeanu a subliniat că este nevoie de o soluție echilibrată și rapidă.

„Avem o nemulțumire socială, pe bună dreptate, legată de vârsta de pensionare, de cuantumul pensiei, care trebuie reparată.Și avem două posibilități. Să mergem pe același drum, prin angajarea răspunderii, cu aceeași forma a legii, așa cum a propus în coaliție primul ministru Ilie Bolojan. Sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog și din partea celorlalți, în mod rapid, să se facă un proiect de lege. Astfel încât până în data de 28 noiembrie s-ae putea să fie și promulgat și să nu pierdem acea sumă de bani. Eu cred că dacă încerci să mergi pe același drum a doua oară și te aștepți la o finalitate diferită, de fapt cred că îți asumi faptul că proiectul va fi respins și a doua oară”, a declarat Grindeanu.

El a explicat că a avut deja discuții vineri cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu președinta CSM și cu procurorul general al României, pentru a afla dacă sistemul judiciar este dispus să participe la consultări.

„Un singur lucru mi-am dorit de la această întâlnire: să-i întreb dacă există disponibilitate la dialog. Dacă da, să merg în coaliție, să le spun partenerilor din coaliție că actorii principali din acest domeniu, al justiției, vor să vină să aibă dialog. Asta am de gând să le transmit și am transmis la o parte dintre liderii coaliției că da, justiția sau actorii principali din justiție doresc să vină să existe acest dialog. Nu s-a discutat de cuantum, nu s-a discutat de nimic. E singurul lucru pe care eu l-am urmărit. Să-i întreb dacă doresc să aibă acest dialog, având în vedere că în ultimele săptămâni a existat o tensiune între cei amintiți de mine și guvern. Și eu cred că trebuie să depășim acest moment”, a mai spus liderul PSD.