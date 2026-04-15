Grupul Pace strânge semnături pentru moțiunea de cenzură. Opoziția e împărțită

Grupul parlmentar începe strângerea de semnături necesare inițierii moțiunii de cenzură.

„În temeiul prevederilor Art. 114, coroborat cu Art. 113 din Constituția României, și ale Art. 94 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, vă înaintăm moțiunea de cenzură intitulată „Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor!”, inițiată de mai mult de o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor, conform listelor cu semnături anexate”, transmite Grupul Pace – Întâi România.

Moțiunea de cenzură va fi depusă în luna aprilie, deși AUR a anunțat un demers similar pentru luna mai și reprezentanții Alianței nu au de gând să renunțe la demersul lor.

Grupul Pace are nevoie de 116 semnături, pe care le poate avea doar dacă se alătură și AUR.