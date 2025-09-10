Grupul parlamentar S.O.S. România din Camera Deputaților mai pierde un membru

Într-o scrisoare oficială adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaților, Andra Constantinescu, aleasă în circumscripția Brăila a informat despre decizia sa de a părăsi grupul parlamentar S.O.S. România.

La finalul lunii iunie, președinta partidului, Diana Șoșoacă a anunțat Biroul Permanent al Senatului că, în urma excluderii a trei senatori din partid, grupul parlamentar de la Senat al S.O.S. România se desființează.

Tot în iunie, senatorul Ciprian Ciubuc a fost exclus din grupul parlamentar în urma unui conflict cu Diana Șoșoacă.

„Nu pot fi complice la o conducere dictatorială, netransparentă şi iresponsabilă, exercitată de Diana Iovanovici Șoșoacă, care a transformat un partid în proprietate personală”, declarase Ciubuc în cadrul unei ședințe din Parlament.