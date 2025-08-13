Încep lucrările de reparație la calea ferată Galați–Bârlad, avariată grav de inundațiile din 2024

„Încep reparațiile la calea ferată Galați-Bârlad, grav afectată de inundațiile din 2024. Mulțumim pentru sprijin Ministerului Transporturilor! A fost făcut un pas important în rezolvarea unei probleme care a afectat mii de gălățeni: s-a aprobat finanțarea de 57 de milioane de lei pentru refacerea liniei de cale ferată dintre Galați și Bârlad, grav avariată în urma inundațiilor din toamna anului trecut”, anunță Costel Fotea.

El precizează că miercuri Sucursala Regională CFR Galați a semnat contractul de lucrări cu constructorul SC Arcada Company SA Galați, desemnat în urma licitației.

„Le mulțumesc actualului ministru al Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, fostului ministru Sorin Grindeanu, precum și tuturor specialiștilor din Ministerul Transporturilor pentru sprijinul acordat demersurilor Consiliului Județean Galați, derulate împreună cu toți factorii implicați, pentru rezolvarea acestei situații atât de importante – în special pentru cei aproximativ 2.000 de gălățeni care făceau zilnic naveta între Galați și Bârlad. Această investiție reprezintă un pas esențial spre înlăturarea ultimelor efecte ale inundațiilor de anul trecut și marchează revenirea la normalitate, asigurând condițiile necesare pentru desfășurarea activităților sociale și economice în localitățile județului Galați”, încheie Fotea.

Calea ferată între Galați și Bârlad a fost grav afectată de inundații puternice din septembrie 2024. Viiturile au distrus porțiuni extinse ale liniei ferate, afectând kilometri de cale ferată pe această rută. Terasamentul a fost spălat, unele segmente de cale au rămas suspendate în aer din cauza surpării terenului, șine și traverse au fost distruse, iar instalații de comunicații feroviare au suferit avarii majore.

Din cauza acestor pagube, circulația trenurilor a fost oprită integral pe această secțiune, afectând circa 2.000 de călători zilnic, mulți navetiști și elevi care depindeau de acest mijloc de transport.