Inițiatorul legii anti-cămătărie: Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie

Potrivit noii reglementări, camătarilor li se vor confisca integral sumele obținute prin activitatea ilegală, nu doar dobânzile percepute.

Legea apare pe fondul unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care stabilise că în cazurile de camătă pot fi confiscate doar dobânzile, nu și sumele împrumutate, potrivit unui comunicat emis de formațiunea politică.

Inițiatorul legii, deputatul Alexandru Dimitriu a declarat: „Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie! Faptul că a trebuit să precizăm însă asta în Codul Penal arată cât de strâmb a ajuns Înalta Curte să judece în România și cât de strâmbă a ajuns Justiția în general. Cămătarii nu sunt bancheri, sunt infractori prin definiție încă de la primul împrumut”.

Privind această lege, deputatul Stelian Ion a menționat: „Doar așa putem descuraja cu adevărat această practică toxică, ce exploatează oameni aflați în situații de vulnerabilitate”.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, decretul de promulgare a modificării articolului 351 din Codul penal, care prevede confiscarea integrală a banilor oferiți și a dobânzilor percepute în cazurile de cămătărie.