Iohannis, după discuţiile cu Zelenski: Vom sprijini Ucraina, inclusiv militar, cât va fi nevoie

„Această vizită are un caracter istoric pentru relaţia bilaterală şi transmite un mesaj puternic privind angajamentul nostru constructiv. Ne dorim o relaţie bilaterală bazată pe încredere şi valori comune, cu o viziune pe termen lung şi axată pe generarea de proiecte concrete, în beneficiul cetăţenilor noştri şi al întregii regiuni. De aceea, am decis astăzi, împreună, să începem concret procesul pentru a ridica relaţia dintre România şi Ucraina la nivelul de Parteneriat Strategic. Mă bucură faptul că am semnat astăzi cu Preşedintele Zelenski o Declaraţie Comună, eveniment la care tocmai aţi fost martori, o declaraţie care evocă exact acest cadru principial de cooperare. În prezent, ne concentrăm pe a ajuta Ucraina să câştige războiul, dar în calitate de vecini şi parteneri avem datoria şi responsabilitatea de a ne proiecta relaţia pe termen lung”, spune Klaus Iohannis.

El adaugă că l-a asigurat pe preşedintele Zelenski de „hotărârea României şi a societăţii româneşti de a continua sprijinul multidimensional şi consistent pentru Ucraina şi poporul ucrainean, inclusiv cel de tip militar, atât timp cât va fi nevoie până la victoria împotriva agresiunii ruse, până la eliberarea întregului teritoriu, tragerea la răspundere a tuturor celor vinovaţi de crimele comise şi, mai departe, în procesul de refacere şi reconstrucţie a ţării”.

„Ţin să exprim încă o dată deplina admiraţie, în numele meu personal şi al întregului popor român, pentru curajul şi rezistenţa poporului ucrainean. Încă din primele clipe ale acestei agresiuni, care demonstrează că Rusia rămâne principala ameninţare de securitate pentru continentul european şi în regiunea Mării Negre, România şi poporul român au fost alături de Ucraina şi de poporul ucrainean. O repet: susţinerea Ucrainei reprezintă un interes strategic al României. Consolidarea securităţii Ucrainei înseamnă consolidarea securităţii României. Susţinem astfel lupta pentru valorile fundamentale ale lumii în care trăim. În dialogul nostru de astăzi, am avut un schimb de opinii privind evoluţiile recente ale războiului. Am condamnat, din nou, în termenii cei mai fermi atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene. Acestea sunt crime de război, afectează securitatea cetăţenilor ucraineni şi a cetăţenilor români şi au efecte negative majore pentru exporturile de cereale din Ucraina şi pentru securitatea alimentară globală”, afirmă Iohannis.

Şeful statului român aminteşte că România a luat, la nivel naţional şi aliat, măsurile necesare prin întărirea acţiunilor de supraveghere, creşterea vigilenţei, monitorizare şi poliţie aeriană în regiunea Mării Negre şi va continua demersurile pentru desfăşurarea de echipamente aliate de protecţie.

„Vom continua eforturile pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Am apreciat discuţiile constructive avute cu Preşedintele Zelenski la New York, împreună cu Preşedinta Comisiei Europene, şi soluţiile discutate atunci privind exporturile de cereale ucrainene. Ne dorim în continuare o cooperare predictibilă şi deschisă, precum şi continuarea aplicării complete şi rapide a măsurilor propuse. Am reafirmat angajamentul României de a lucra alături de partenerii noştri internaţionali pentru a facilita exporturile de cereale ucrainene către pieţele globale. Astfel, susţinem economia ucraineană şi nevoile urgente ale statelor vulnerabile”, menţionează Klaus Iohannis.

El arată că s-a agreat deja dublarea capacităţii lunare de tranzit prin porturile româneşti la 4 milioane de tone de produse agricole.

„Prin România tranzitează în prezent aproape 60% din volumul total al exporturilor de cereale din Ucraina. Practic, de la începutul războiului, peste 27 de milioane de tone de cereale din Ucraina au tranzitat ţara noastră. Vă asigur astăzi, domnule Preşedinte, că vom depune toate eforturile pentru continuarea sprijinirii Ucrainei, dar şi pentru a răspunde aşteptărilor legitime ale fermierilor români. Astăzi am reconfirmat sprijinul politic şi practic al României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina şi Republica Moldova până la finalul anului 2023. Voi pleda personal pentru această decizie la Consiliul European din decembrie. Este o decizie care va confirma progresele înregistrate de Ucraina şi Republica Moldova în ciuda condiţiilor extrem de dificile. Este şi o decizie strategică pentru Uniunea Europeană. Totodată, am arătat importanţa implementării cuprinzătoare a reformelor necesare aderării la Uniunea Europeană, în vederea asigurării rezilienţei statului şi a societăţii ucrainene. Am avut şi un schimb de opinii despre rezultatele Summitului NATO de la Vilnius. Aprofundarea relaţiei politice şi practice dintre Ucraina şi Alianţă este o decizie istorică. Având în vedere că România s-a alăturat Declaraţiei G7 privind sprijinul pentru Ucraina, am avut un schimb de opinii cu privire la implementarea practică a Declaraţiei şi am exprimat susţinerea deplină pentru Formula de Pace propusă de domnul Preşedinte Zelenski. Şi repet: doar Ucraina poate decide când şi cum va negocia pacea”, precizează Klaus Iohannis.

De asemenea, Iohannis arată că o altă temă de discuţii a fost protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, având în vedere că în România trăieşte o comunitate ucraineană, iar în Ucraina trăieşte o comunitate românească.

„Şi noi ne dorim ca cele două minorităţi, care sunt importante pentru noi amândoi, să aibă drepturi similare, în special ne referim aici, evident, la limba vorbită şi la educaţia primită în limba maternă”, încheie Iohannis.