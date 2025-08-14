Prima pagină » Politic » PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează

PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat că şantierele finanţate prin PNRR care sunt deja deschise vor continua să primească fonduri, însă proiectele fără contracte şi ordine de începere nu vor mai fi lansate.
PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează
Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
14 aug. 2025, 14:10, Politic

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi, la Guvern, că Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu se opreşte şi că toate investiţiile aflate în derulare vor fi finanţate în continuare.

„Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opresc investiţiile care sunt în derulare, nu se opresc şantierele finanţate din PNRR. Nu se mai pornesc investiţiile care nu au pornit până acum”, a precizat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, proiectele pentru care nu există antreprenor desemnat, contract de execuţie sau ordin de începere a lucrărilor nu vor fi demarate.

„Toate celelalte, unde vedeţi şantier deschis, se finanţează şi se merge în cadrul PNRR-ului”, a subliniat ministrul.