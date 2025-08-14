PNRR merge mai departe. Şantierele deschise continuă, noile proiecte stagnează

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat joi, la Guvern, că Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă nu se opreşte şi că toate investiţiile aflate în derulare vor fi finanţate în continuare.

„Nu se opreşte PNRR-ul, nu se opresc investiţiile care sunt în derulare, nu se opresc şantierele finanţate din PNRR. Nu se mai pornesc investiţiile care nu au pornit până acum”, a precizat Cseke Attila.

Potrivit acestuia, proiectele pentru care nu există antreprenor desemnat, contract de execuţie sau ordin de începere a lucrărilor nu vor fi demarate.

„Toate celelalte, unde vedeţi şantier deschis, se finanţează şi se merge în cadrul PNRR-ului”, a subliniat ministrul.