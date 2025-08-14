Prima pagină » Social » O companie aeriană low-cost anunţă 15 rute noi din România pentru sezonul de iarnă 2025. Unde se va putea zbura

O companie aeriană low-cost anunţă 15 rute noi din România pentru sezonul de iarnă 2025. Unde se va putea zbura

Compania aeriană low-cost Wizz Air îşi extinde reţeaua în România cu 15 rute noi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Braşov, marcând cea mai amplă creştere a ofertei sale pentru sezonul de iarnă.
Sursa foto: Hepta
Rareș Mustață
14 aug. 2025, 12:56, Social

Wizz Air a anunţat, joi, lansarea a 15 rute noi din patru oraşe din România către destinaţii din Europa şi Africa de Nord, începând cu finalul lunii octombrie 2025 şi până în primăvara anului viitor.

Compania va introduce cinci rute din Bucureşti Otopeni, patru din Cluj-Napoca, patru din Iaşi şi două din Braşov.

Printre destinaţiile adăugate se numără Berlin, Praga, Bordeaux, Turku şi Faro pentru Bucureşti; Marrakesh, Stockholm, Oslo şi Milano pentru Cluj-Napoca; Copenhaga, Praga, Valencia şi Pescara pentru Iaşi; Milano şi Roma pentru Braşov.

Majoritatea rutelor vor fi operate de câteva ori pe săptămână, cu frecvenţe diferite în sezonul de iarnă şi cel de vară.

Preţurile anunţate pentru bilete încep de la 99 de lei.

Extinderea aduce numărul total al rutelor Wizz Air operate din România la 228, din 13 aeroporturi, conectând pasagerii români cu 85 de destinaţii din 27 de ţări. Compania are opt baze operaţionale în ţară şi peste 1.600 de angajaţi.