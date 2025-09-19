Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia

„Acesta este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse – parte a unui model de provocare care vizează destabilizarea flancului estic al NATO şi testarea unităţii noastre. România este pe deplin solidară cu Estonia. Împreună cu aliaţii noştri, vom continua să consolidăm apărarea flancului estic şi să arătăm clar că fiecare centimetru din spaţiul aerian NATO este protejat”, a scris ministrul pe X.

Rusia trebuie să înţeleagă că astfel de provocări nu vor rămâne fără răspuns, adaugă acesta.

Trei avioane militare ruse au încălcat vineri spaţiul aerian al Estoniei, membru NATO, timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, a declarat guvernul estonian.

Incidentul survine la puţin peste o săptămână după ce peste 20 de drone ruse au intrat în spaţiul aerian polonez în noaptea de 9-10 septembrie, determinând avioanele NATO să doboare unele dintre ele şi oficialii occidentali să declare că Rusia testează pregătirea şi hotărârea alianţei, anunţă Reuters.

Încălcarea spaţiului aerian are loc la trei zile după ce forţele militare ruse şi belaruse au încheiat exerciţiile militare comune, numite Zapad 2025.

Tallinn a declarat vineri că cele trei avioane de vânătoare MiG-31 au intrat fără permisiune în spaţiul aerian estonian şi au rămas acolo timp de 12 minute.

„Rusia a încălcat spaţiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna.