Irineu Darău: România a fost „bine reprezentată” la Davos, dar participarea la Consiliul pentru Pace trebuie analizată geopolitic

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat joi, la Europa FM, în legătură cu Forumul Economic de la Davos, că România a fost bine reprezentată, subliniind că participarea a trei miniștri a depășit media obișnuită.

„România a fost bine reprezentată. Deși am văzut multe comentarii în ultima vreme, au fost mai mulți miniștri acolo, peste media reprezentării de obicei. (…) Ați văzut acolo și un fel de spectacol al președintelui Americii. Per total, eu sunt convins că miniștrii colegi care au reprezentat România au făcut o treabă bună pe domeniile lor și cred că acela este nivelul. Pentru a nu fi reuniuni doar de imagine sau inutile, trebuie mai degrabă să existe multe discuții informale, tehnice și sunt convins că miniștrii asta au făcut acolo”, a spus ministrul la Europa FM.

Referitor la absența președintelui României de la acest eveniment, ministrul a spus că orice prezență suplimentară poate ajuta, dar necesitatea trebuie evaluată de la caz la caz.

„Orice prezență în plus ajută, cât despre necesitate (de a fi prezent și Nicușor Dan la Davos – n.r.), mi-e greu să zic”, a subliniat Darău.

Darău, despre participarea României la Consiliul pentru Pace

Ministrul Economiei a fost întrebat și dacă România are un miliard de dolari pentru a plăti ca să facă parte din Consiliul pentru Pace al lui Trump, în condițiile în care au apărut informații în spațiul public cum că România nu dispune de această sumă.

„Am văzut și eu știrile proaspete de azi, am văzut și primul val de apartenențe la acest Consiliu de Pace. Nu pot spune decât că sunt puțin îngrijorat și totuși cred că la asocierile și la mecanismele din ONU s-a muncit foarte mult timp pe cale diplomatică și nu numai, și cred că ceea ce a reușit ONU ca organizație până acum nu trebuie aruncat pe apa sâmbetei”, a spus Darău.

Ministrul a subliniat că „trebuie analizat cu foarte, foarte multă atenție și cântărind toate implicațiile, cum se schimbă ordinea mondială în această perioadă, dar și ce schimbă apariția acestei organizații”.

În plus, Darău a mai explicat faptul că o primă analiză trebuie să fie la nivel de președinție și minister de Externe, iar abia apoi să fie pusă problema banilor.

„Cum eu știu ce înseamnă un miliard de dolari, cam 1% din bugetul României… E mult, e puțin, dar încă o dată eu cred că prima analiză legată de un asemenea eveniment trebuie să fie geopolitică, trebuie să fie la nivel de președinție și minister de externe și apoi să fie pusă problema de bani”, a conchis ministrul.