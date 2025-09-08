Kelemen: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea guvernului dispare

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimb de la 25 de ani vechime la 35 de ani vechime, dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare”, a afirmat liderul UDMR, luni seara, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor a subliniat că au existat mai multe încercări de-a lungul anilor de a schimba sistemul de pensii al magistraților, dar toate au fost respinse de CCR.

Curtea Constituțională va analiza în ședința din 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitor la proiectul Guvernului care prevede modificarea condițiilor de pensionare pentru magistrați.

Președintele UDMR consideră că analiza CCR reprezintă un test crucial pentru legitimitatea Guvernului Bolojan, având în vedere că reforma pensiilor magistraților a fost una dintre măsurile de bază ale actualului Executiv.