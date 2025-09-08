Prima pagină » Politic » Răspunsul lui Bolojan, întrebat despre demisie dacă CCR respinge legea magistraților: „Este foarte corect și cinstit față de cetățeni să respecți planul asumat în condiții dificile”

Răspunsul lui Bolojan, întrebat despre demisie dacă CCR respinge legea magistraților: „Este foarte corect și cinstit față de cetățeni să respecți planul asumat în condiții dificile”

Premierul Ilie Bolojan spune că proiectul privind pensiile magistraților respectă legea și că respectarea responsabilității față de cetățeni este esențială.
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare
Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație
Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație
Ilie Bolojan: Nu poți să fugi de reducerile de personal
Ilie Bolojan: Nu poți să fugi de reducerile de personal
Explicațiile lui Bolojan vizavi de scutirea mamelor, a veteranilor și a deținuților politici de CASS
Explicațiile lui Bolojan vizavi de scutirea mamelor, a veteranilor și a deținuților politici de CASS
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală
Andreea Tobias
08 sept. 2025, 21:44, Politic

Întrebat dacă va demisiona în cazul în care judecătorii Curții Constituționale vor declara neconstituțional proiectul de lege privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns direct.

„Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională. Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară”, a răspuns premierul, la TVR 1.

Confruntat cu acuzația că amenință prea des cu demisia și că o folosește ca instrument de presiune asupra celor cu care negociază, premierul a negat această abordare.

„Nu am făcut asta, dar mie mi s-a părut că este foarte corect și cinstit față de cetățenii României, față de partenerii de coaliție că atunci când îți asumi o răspundere foarte importantă în condiții dificile, pe baza unui plan, să respecti acest plan”, a declarat Bolojan.

Întrebat despre declarațiile anterioare că guvernul nu își mai are menirea dacă legea nu trece de CCR, premierul a argumentat că „în condițiile în care nu se mai îndeplinesc aceste condiții și cineva ocupă un post de mare responsabilitate și nu-și poate exercita mandatul, a sta pe acel post în orice fel de condiții înseamnă să îți înșeli cetățenii”.

Bolojan a susținut că acest proces aduce „o doză de echitate și de normalitate în raport cu alți salariați din România, cu alți oameni care ies la pensie în condiții normale și la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”.