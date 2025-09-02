Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: „Dacă se schimbă guvernul, nu e o tragedie. Politica poate fi separată de guvernare”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că România nu ar trebui să intre în panică în cazul unei schimbări de guvern, subliniind că actul politic și cel de guvernare pot fi separate, așa cum s-a întâmplat în Bulgaria.
Kelemen Hunor: „Dacă se schimbă guvernul, nu e o tragedie. Politica poate fi separată de guvernare”
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 22:57, Politic

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți, la Digi24, că o eventuală schimbare a guvernului nu ar trebui privită ca o tragedie. El a explicat că, asemenea Bulgariei, România ar putea să facă o distincție clară între disputele politice și continuitatea guvernării.

„Uitați-vă la bulgari. Ei vor intra în zona euro la începutul anului viitor, deși au avut permanent criză politică. Au separat actul politic de actul de guvernare. Dacă se schimbă guvernul, nu e o tragedie, pentru că un alt guvern poate continua țintele stabilite până la alegeri anticipate”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai precizat că nu există intenția declanșării unei crize politice în România, dar a subliniat că, dacă ar apărea o astfel de situație, nu ar trebui tratată ca o catastrofă. „Nu trebuie să ne panicăm și să spunem că e criză, fiindcă nu e cazul”, a adăugat el.