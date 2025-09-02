Kelemen Hunor: „Dacă se schimbă guvernul, nu e o tragedie. Politica poate fi separată de guvernare”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți, la Digi24, că o eventuală schimbare a guvernului nu ar trebui privită ca o tragedie. El a explicat că, asemenea Bulgariei, România ar putea să facă o distincție clară între disputele politice și continuitatea guvernării.

„Uitați-vă la bulgari. Ei vor intra în zona euro la începutul anului viitor, deși au avut permanent criză politică. Au separat actul politic de actul de guvernare. Dacă se schimbă guvernul, nu e o tragedie, pentru că un alt guvern poate continua țintele stabilite până la alegeri anticipate”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai precizat că nu există intenția declanșării unei crize politice în România, dar a subliniat că, dacă ar apărea o astfel de situație, nu ar trebui tratată ca o catastrofă. „Nu trebuie să ne panicăm și să spunem că e criză, fiindcă nu e cazul”, a adăugat el.