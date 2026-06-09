Kelemen Hunor: „Poate să fie și un guvern monocolor, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”

Liderul UDMR a afirmat la TVR Info că, din punctul său de vedere, formula politică a viitorului cabinet este mai importantă decât componența acestuia.

„Eu sunt pentru un guvern politic. Nu mai contează pentru mine, în acest moment, dacă e format doar din PSD, poate să fie și un guvern monocolor, dacă e format doar din PNL, dacă este PSD-PNL-USR sau PSD-PNL-USR-UDMR, doar să fie un guvern care răspunde politic pentru ceea ce face”, a declarat Kelemen Hunor.

Responsabilitatea aparține tuturor partidelor

Întrebat dacă PSD ar trebui să fie primul partid care să propună o soluție de guvernare, având cel mai mare număr de mandate în Parlament, liderul UDMR a răspuns că responsabilitatea revine tuturor formațiunilor politice.

Potrivit acestuia, deși social-democrații au cea mai mare reprezentare parlamentară, nu dețin singuri majoritatea necesară pentru formarea unui guvern.

Kelemen Hunor a subliniat că fiecare partid trebuie să participe la identificarea unei soluții pentru depășirea actualului blocaj politic.

Critici la adresa unei noi formule tehnocrate

Liderul UDMR s-a declarat sceptic în privința posibilității instalării unui nou guvern tehnocrat în cazul în care partidele nu vor veni cu propuneri de premier.

El a afirmat că partidele nu trebuie să renunțe la responsabilitatea politică de a propune un șef al Executivului.

„Partidele trebuie să aibă capacitatea de a propune un prim-ministru. După aceea, președintele decide”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a avertizat că o nouă soluție tehnocrată ar însemna, în opinia sa, un eșec al partidelor de a-și asuma responsabilitățile pentru care au primit votul cetățenilor.

Liderul UDMR și-a exprimat convingerea că formațiunile parlamentare vor veni cu propuneri politice în cazul în care va fi nevoie de o nouă rundă de consultări pentru formarea guvernului.