Kremlinul spune că Rusia analizează noile sancțiuni și va acționa pentru propriile interese

Rusia examinează cele mai recente sancțiuni impuse de statele occidentale și dorește să acționeze în acord cu propriile interese, a transmis vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În acest moment, analizăm sancțiunile care au fost definite și anunțate și, bineînțeles, vom face ceea ce ne convine cel mai bine”, a declarat Peskov reporterilor.

Peskov a mai spus că „acesta este principalul lucru în acțiunile noastre. Acționăm în primul rând nu împotriva altcuiva, ci în propriul nostru beneficiu. Asta vom face.”

În urmă cu câteva zile, Statele Unite au introdus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, în timp ce Uniunea Europeană a aprobat al 19-lea pachet de măsuri restrictive împotriva Moscovei.