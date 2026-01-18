Lazurca: Președintele Dan vrea să spună: „Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia și ne facem rău întregii”

Marius Lazurca a comentat la Antena 3 atât invitația președintelui Trump pentru „Consiliul pentru Pace„, cât și tensiunile legate de Groenlanda, explicând poziția președintelui Nicușor Dan.

Referitor la invitația președintelui american Donald Trump pentru crearea unui „Consiliul pentru Pace”, Lazurca a explicat poziția președintelui Nicușor Dan.

„Președintele Dan nu a reacționat ca o minoritate totuși de șefi de state, trei din șaizeci, care au mulțumit public pentru primirea invitației”, a spus consilierul prezidențial.

El a precizat: „Administrația prezidențială a confirmat primirea invitației. Președintele Dan a mobilizat deja echipa pentru a analiza nu numai invitația, ci substanța inițiativei președintelui Trump”.

Lazurca a subliniat: „Mi se pare nepotrivit ca președintele României să răspundă în pripă unei inițiative totuși foarte importante a președintelui Trump. O inițiativă care angajează România, pe termen cel puțin mediu, dacă nu lung”.

Analiza invitației: participare sau refuz?

Întrebat dacă România se gândește să plătească un miliard de dolari pentru a participa la acest comitet sau poate să nu participe deloc, Lazurca a răspuns: „Angajamentul de a plăti o sumă care nu e irelevantă în contextul dificultăților fiscal-bugetare ale României e o răspundere care nu mi-aparține. Ar trebui ca Guvernul să se pronunțe sau președintele României”.

Referitor la ce analizează administrația prezidențială, consilierul a explicat: „Ne interesează să înțelegem nu numai detaliile inițiativei președintelui Trump și angajamentele pe care România le asumă, ci și în ce fel echilibrele tuturor raporturilor pe care România le-a angajat cu Statele Unite și cu statele din Uniunea Europeană sunt afectate”.

El a subliniat: „Nu dorim să angajăm încă o dată România nici politic, nici financiar într-o inițiativă pe care pentru moment nu o înțelegem în ultimele ei consecințe”.

Întrebat dacă a fost o surpriză, Lazurca a confirmat: „A fost o surpriză, fără îndoială”.

Tensiunile pe tema Groenlandei

Referitor la conflictul legat de Groenlanda, moderatoarea a menționat că secretarul general NATO, Marc Rutte, se va întâlni cu ministrul apărării al Danemarcei și că opt țări europene au emis o declarație comună de solidaritate cu Groenlanda după amenințările lui Trump.

Întrebat care este poziția Administrației Prezidențiale față de intențiile lui Donald Trump în Groenlanda, Lazurca a făcut mai întâi o corecție importantă.

„Președintele Dan urmărește interesele României, nu poziția Franței”

„Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat, e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și emite poziția României, niciodată poziția Franței sau a unui alt stat”, a declarat consilierul prezidențial.

Referitor la criza actuală, Lazurca a explicat: „Președintele României se situează nu în mijlocul celor două poziții pentru moment antagonice, ci de partea solidar cu ambele poziții”.

Mesajul președintelui Dan interpretat de consilier

Consilierul prezidențial a explicat ce a semnalat președintele prin postarea de pe rețelele de socializare.

„Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global. Occidentul global este alianța care a asigurat pacea globală și a reprezentat cea mai mare sursă de prosperitate și de ordine internațională după cel de-al doilea război mondial”, a interpretat Lazurca.

El a subliniat: „Ar trebui pe toți să ne îngrijoreze această zânzanie în interiorul Occidentului colectiv, fiindcă vom priva scena globală de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate și de pace”.

Referitor la ce spune președintele Dan, consilierul a explicat: „Băieți, opriți-vă, fiindcă ne facem rău unul altuia”.

Întrebat cine sunt „băieții” – Trump și Macron? – Lazurca a confirmat: „Băieții fiind toți. Mi-e foarte greu să utilizez cuvântul tabere în momentul de față, fiindcă noi ar trebui să fim o singură tabără”.

„Poziția României este că ar trebui să depășim cât mai rapid această poziționare superficial-adversarială pentru a reveni prin dialogul pentru care pledează președintele Dan”, a spus Lazurca.

„E urgent să revenim la dialog, e urgent să dezescaladăm retorica, e urgent să vorbim mai puțin cu publicul nostru național și mai mult între noi, e urgent să renunțăm la tentația de a ne adresa publicului utilizând rețelele de socializare. Mai multă discreție, mai puțină retorică și mai mult dialog diplomatic. Asta spune în fond președintele Dan”.