Lia Olguța Vasilescu, despre Ciucu ca posibil premier: Cred că am putea să ne înțelegem cu Ciucu

„N-aș vrea să dau niciun nume, pentru că în secunda următoare o să spună că este marioneta noastră. Indiferent cine. Chiar nu contează”, a spus Vasilescu, întrebată despre liberalul care ar putea să conducă un guvern din care și PSD să facă parte.

Întrebat de moderatoare despre posibilitatea ca Ciprian Ciucu să constituie o posibilă propunere de premier, Vasilescu a răspuns:

„Domnul Ciucu e Primar General, mi-e greu să cred că pleacă de acolo. Da, e mai greu, dar nu-i imposibil. Da, mi-e greu să cred.

Cred că am putea să ne înțelegem și cu domnul Ciucu. Nu cred că ar fi o problemă. Eu lucrez foarte bine cu el, să știți, la Asociația Municipiilor din România”, a declarat Vasilescu.

Întrebată dacă Ciucu ar fi mai bun în locul lui Ilie Bolojan, după atacurile la adresa PSD, Lia Olguța Vasilescu a declarat:

„Da, încă odată, atacurile sunt normale în politică să existe. Până la un anumit moment și când ești într-o anumită funcție, când tu ești prim-ministru și știi că totuși depinzi de votul nostru, care este jumătate din coaliție, nu-ți permiți să faci asemenea atacuri suburbane”, a declarat Vasilescu.

Întrebată dacă există vreun scenariu rău pentru PSD, Vasilescu a infirmat. „Nu există niciun scenariu rău. Suntem pregătiți pentru absolut toate variantele. Fie că este vorba de opoziție, fie că este vorba de alegere anticipată, fie că este vorba de o intrare la guvernare”, a conchis Vasilescu.