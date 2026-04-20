Prima pagină » Politic » Lia Olguța Vasilescu, despre Ciucu ca posibil premier: Cred că am putea să ne înțelegem cu Ciucu

Într-o intervenție live la Antena 3 CNN, Lia Olguța Vasilescu, a fost întrebată dacă Ciprian Ciucu ar putea reprezenta o propunere de premier din partea liberalilor. Ea a precizat: „Mi-e greu să cred, dar nu-i imposibil”.
Sursă foto: Colaj: Alexandru Dobre / Mediafax Foto /
Daiana Rob
20 apr. 2026, 21:25, Politic

„N-aș vrea să dau niciun nume, pentru că în secunda următoare o să spună că este marioneta noastră. Indiferent cine. Chiar nu contează”, a spus Vasilescu, întrebată  despre liberalul care ar putea să conducă un guvern din care și PSD să facă parte. 

Întrebat de moderatoare despre posibilitatea ca Ciprian Ciucu să constituie o posibilă propunere de premier, Vasilescu a răspuns:

„Domnul Ciucu e Primar General, mi-e greu să cred că pleacă de acolo. Da, e mai greu, dar nu-i imposibil. Da, mi-e greu să cred.

Cred că am putea să ne înțelegem și cu domnul Ciucu. Nu cred că ar fi o problemă. Eu lucrez foarte bine cu el, să știți, la Asociația Municipiilor din România”, a declarat Vasilescu.

Întrebată dacă Ciucu ar fi mai bun în locul lui Ilie Bolojan, după atacurile la adresa PSD, Lia Olguța Vasilescu a declarat:

„Da, încă odată, atacurile sunt normale în politică să existe. Până la un anumit moment și când ești într-o anumită funcție, când tu ești prim-ministru și știi că totuși depinzi de votul nostru, care este jumătate din coaliție, nu-ți permiți să faci asemenea atacuri suburbane”, a declarat Vasilescu.

Întrebată dacă există vreun scenariu rău pentru PSD, Vasilescu a infirmat. „Nu există niciun scenariu rău. Suntem pregătiți pentru absolut toate variantele. Fie că este vorba de opoziție, fie că este vorba de alegere anticipată, fie că este vorba de o intrare la guvernare”, a conchis Vasilescu.

Citește și

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor