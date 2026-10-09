Luca Niculescu, despre ironiile privind recenziile sale de carte: „Lectura este singurul viciu nepedepsit”. Ce carte l-a impresionat în acest an

„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat citește este defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca acesta”, a spus Luca Niculescu, întrebat cum privește comentariile ironice despre activitatea sa de cititor.

El a afirmat că îi place să citească din mai multe domenii și să recomande cărțile care îl impresionează, precizând că preferă să nu scrie despre volumele care îi plac mai puțin.

„Lectura este singurul viciu nepedepsit. Se pare că am primit și eu o pedeapsă pentru lectură”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a recomandat volumul „Istoria orbilor”, scris de istoricii Alina și Șerban Pavelescu, pe care l-a descris drept cea mai interesantă carte citită de el în acest an.

Cartea prezintă România în perioada 1939–1945, dincolo de faptele de arme și de viața politică, incluzând și viața mondenă și culturală a epocii. Titlul face trimitere la lucrurile pe care decidenții politici de atunci ar fi putut să le facă, dar nu le-au făcut, potrivit explicațiilor oferite de Niculescu.

Premierul desemnat a spus că volumul se citește „ca un roman politic” și i-a invitat pe cei interesați să îi recomande, la rândul lor, cărți.

Luca Niculescu a scris despre „Istoria orbilor” și pe pagina sa de Facebook, în luna iulie.