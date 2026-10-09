Prima pagină » Politic » Luca Niculescu, despre ironiile privind recenziile sale de carte: „Lectura este singurul viciu nepedepsit”. Ce carte l-a impresionat în acest an

Luca Niculescu, despre ironiile privind recenziile sale de carte: „Lectura este singurul viciu nepedepsit”. Ce carte l-a impresionat în acest an

Luca Niculescu, premierul desemnat, a răspuns ironiilor apărute pe rețelele de socializare după ce a făcut recenzii de carte, spunând că lectura este „singurul viciu nepedepsit”. El a recomandat volumul care l-a impresionat cel mai mult în acest an, o carte despre România în al Doilea Război Mondial.
Luca Niculescu: „Va exista o indexare a pensiilor” în 2027. Ce spune despre salarii și măsurile de relansare economică
Luca Niculescu: „Va exista o indexare a pensiilor” în 2027. Ce spune despre salarii și măsurile de relansare economică
Diana Buzoianu, despre opțiunea alegerilor anticipate: Istoric vorbind, alegerile au schimbat mereu contextul politic
Diana Buzoianu, despre opțiunea alegerilor anticipate: Istoric vorbind, alegerile au schimbat mereu contextul politic
Niculescu: Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline
Niculescu: Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline
Luca Niculescu, despre nemulțumirile din societate: România s-a dezvoltat mult în ultimii 20 de ani. Problema este că sunt multe inegalități
Luca Niculescu, despre nemulțumirile din societate: România s-a dezvoltat mult în ultimii 20 de ani. Problema este că sunt multe inegalități
Luca Niculescu anunță finalizarea tehnică a aderării la OCDE: România este prima dintre țările candidate
Luca Niculescu anunță finalizarea tehnică a aderării la OCDE: România este prima dintre țările candidate
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 21:13, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat citește este defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească și altele ca acesta”, a spus Luca Niculescu, întrebat cum privește comentariile ironice despre activitatea sa de cititor.

El a afirmat că îi place să citească din mai multe domenii și să recomande cărțile care îl impresionează, precizând că preferă să nu scrie despre volumele care îi plac mai puțin.

„Lectura este singurul viciu nepedepsit. Se pare că am primit și eu o pedeapsă pentru lectură”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a recomandat volumul „Istoria orbilor”, scris de istoricii Alina și Șerban Pavelescu, pe care l-a descris drept cea mai interesantă carte citită de el în acest an.

Cartea prezintă România în perioada 1939–1945, dincolo de faptele de arme și de viața politică, incluzând și viața mondenă și culturală a epocii. Titlul face trimitere la lucrurile pe care decidenții politici de atunci ar fi putut să le facă, dar nu le-au făcut, potrivit explicațiilor oferite de Niculescu.

Premierul desemnat a spus că volumul se citește „ca un roman politic” și i-a invitat pe cei interesați să îi recomande, la rândul lor, cărți.

Luca Niculescu a scris despre „Istoria orbilor” și pe pagina sa de Facebook, în luna iulie.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Luca Niculescu a anunțat când vrea să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Toate variantele sunt pe masă”
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor