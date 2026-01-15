Macron convoacă o reuniune de urgență pentru a discuta despre Groenlanda și Iran

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi la Paris o reuniune de urgență a cabinetului de apărare, în ideea de a discuta despre intenția președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda și despre protestele din Iran.
Într-un mesaj publicat pe X, Macron a anunțat că un prim grup de militari francezi se îndreaptă deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat de Danemarca și Groenlanda.
Reuniunea de criză, confirmată de un oficial francez, era programată să înceapă la ora 07:00 (ora Franței), relatează surse Reuters.
Națiunile aliate, printre care Germania, Norvegia și Suedia, au început să desfășoare trupe în Groenlanda pentru a-și arăta sprijinul față de Copenhaga și Nuuk.
Această desfășurare a urmat unei întâlniri între oficiali americani, danezi și groenlandezi, în care s-au discutat diferențele majore între viziunile Washingtonului, Copenhagai și Nuuk asupra viitorului insulei.
„La cererea Danemarcei, am decis ca Franța să participe la exercițiile comune organizate de Danemarca în Groenlanda. Primele elemente militare franceze sunt deja pe drum. Altele vor urma.”, a declarat Macron pe X.
Olivier Poivre d’Arvor, ambasadorul Franței în Polonia, a precizat pentru France Info că trupele franceze desfășurate sunt specialiști în domeniul montan.
Primul grup, format din aproximativ 15 membri, are scopul de a ajuta la pregătirea exercițiului denumit Operațiunea Arctic Endurance.
Emmanuel Macron va susține joi mai târziu un discurs de Anul Nou adresat forțelor armate.