Macron convoacă o reuniune de urgență pentru a discuta despre Groenlanda și Iran

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat joi la Paris o reuniune de urgență a cabinetului de apărare, în ideea de a discuta despre intenția președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda și despre protestele din Iran.

Într-un mesaj publicat pe X, Macron a anunțat că un prim grup de militari francezi se îndreaptă deja spre Groenlanda pentru a participa la un exercițiu organizat de Danemarca și Groenlanda.

Reuniunea de criză, confirmată de un oficial francez, era programată să înceapă la ora 07:00 (ora Franței), relatează surse Reuters.

Națiunile aliate, printre care Germania, Norvegia și Suedia, au început să desfășoare trupe în Groenlanda pentru a-și arăta sprijinul față de Copenhaga și Nuuk.

Această desfășurare a urmat unei întâlniri între oficiali americani, danezi și groenlandezi, în care s-au discutat diferențele majore între viziunile Washingtonului, Copenhagai și Nuuk asupra viitorului insulei.