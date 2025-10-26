Maia Sandu a ajuns la Catedrala Națională

Maia Sandu a ajuns în urmă cu câteva momente la Catedrala Națională. Ea va participa la slujbă la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Printre cei care au sosit deja la Catedrală se numără consilierul prezidențial Ludovic Orban, liderul AUR George Simion, foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu, premierul Ilie Bolojan, miniștrii ai Guvernului sau membri ai familiei regale a României.

Duminică, pictura Catedralei Naționale va fi sfințită. Slujba va fi oficiată de Patriarhul României, Daniel, împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în prezența ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanților bisericilor surori și a mii de credincioși veniți din întreaga țară.