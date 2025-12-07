UPDATE: Marcel Ciolacu a câștigat matematic alegerile din Buzău

UPDATE

„Aș vrea să mulțumesc tuturor buzoienilor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Sper ca să-mi îndeplinesc toate promisiunele pe care le-am făcut. Mulțumesc mult”, spune Ciolacu, într-un mesaj postat pe Instagram.

UPDATE

Conform calculelor Mediafax, Marcel Ciolacu a câștigat matematic alegerile pentru președintele de consiliu județean din Buzău.

Rezultate după ce au fost centralizate 394 din cele 424 de procese-verbale

• Marcel Ciolacu (PSD) – 39.563 voturi (51,79%)

• Ștefăniță-Alin Avrămescu (AUR) – 20.931 voturi (27,40%)

• Mihai-Răzvan Moraru (Alianța PNL–USR) – 8.326 voturi (10,90%)

• Silviu Iordache (Independent) – 3.927 voturi (5,14%)

• Aurel Dogaru (SOS România) – 1.025 voturi (1,34%)

UPDATE:

Numărătoarea parțială a voturilor pentru Consiliul Județean Buzău arată o victorie categorică pentru Marcel Ciolacu, liderul PSD, care se află pe primul loc cu peste jumătate dintre voturile exprimate.

Procesul de centralizare a proceselor verbale continuă, fiind contorizate până la momentul transmiterii știrii 337 din 424 de secții, ceea ce înseamnă aproximativ 79,48% din total.

Potrivit datelor provizorii, Marcel Ciolacu a obținut 31.956 de voturi, reprezentând 52,46%. Rezultatul îl plasează la o distanță considerabilă față de următorul candidat.

Candidatul alianței AUR–USR, Ștefăniță-Alin Avrămescu, ocupă poziția secundă cu 16.469 voturi, adică 27,03%, în timp ce candidatul alianței PNL–USR, Mihai-Răzvan Moraru, se află pe locul al treilea, cu 10,79% (6.574 voturi).

Restul candidaților rămân sub 6%, respectiv Silviu Iordache (independent): 5,01%, Aurel Dogaru (SOS România): 1,39%, Gheorghe-Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare): 1,24%, Dragoș-Eugen Brînzea (Partidul Oamenilor Tineri): 1,20% și Mihai Budescu (Partidul România Mare): 0,87%.

Știrea inițială:

După închiderea secțiilor de votare duminică seara, membrii birourilor de vot din județul Buzău au demarat procesul de numărare a buletinelor cu voturi valabil exprimate.

După centralizarea a peste 50% din procesele verbale, fostul lider PSD a obținut 52,8% din voturi, candidatul AUR 28,36%, iar Mihai Răzvan Moraru 9,9%.

Prezența la urne a fost de 24,18% în întregul județ.

Pentru președinția Consiliului Județean Buzău au candidat Marcel Ciolacu (PSD), Mihai Răzvan Moraru (PNL – USR) și deputatul Ștefăniță Avrămescu (AUR).