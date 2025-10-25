Marcel Ciolacu și-a anunțat oficial candidatura pentru alegerile din 7 decembrie. Ciolacu: Nu e un pas înapoi, e un pas cu sufletul. Mă întorc acasă

„E acel sentiment că mă întorc acasă să-i conving pe buzoieni că merit acest loc. O să-i contrazic pe cei care au zis că e un pas înapoi – nu e înapoi, e un pas cu sufletul. Vreau să fac asta, cu toată experiența acumulată, ca să dezvoltăm mai departe județul Buzău”, a spus Ciolacu.

Totodată, Ciolacu a făcut referire la perioada tensionată din ultimele luni, precizând că a fost ținta unor atacuri politice și mediatice.

„M-am săturat de patru luni de mizeria care mi s-a pus în cap. Vreau să arăt unde se află lipsa de viziune economică, care s-a transformat într-o criză. Avem o mare problemă – un deficit de empatie – care, dacă nu se oprește, va duce la o criză și mai mare”, a declarat acesta.

În ceea ce privește situația economică și reformele guvernamentale actuale, Ciolacu a transmis un mesaj critic, afirmând că actualele măsuri nu reprezintă o veritabilă reformă, ci mai degrabă o austeritate mascată.

„Criticile sunt binevenite. Când îți asumi un rol atât de mare, trebuie să-ți asumi și critici. Nu este o reformă, ci concedieri colective. Avem înghețate salariile și pensiile, investițiile. Văd că e același deficit. Ceva nu funcționează și Ciolacu nu e acolo”, a conchis Ciolacu.

PSD a organizat sâmbătă Conferința Județeană Extraordinară, menită să desemneze delegații care vor reprezenta organizația la Congresul Național al PSD, programat pe 7 noiembrie.